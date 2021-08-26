天氣熱不想出門，又怕老悶在家變癡呆，試試看新款網頁遊戲「挑戰吧！生活」，看似簡單的邏輯，卻考驗腦力、記憶力與手感，全家一起玩，還能看出誰的腦力最強！

推出這款網頁遊戲的弘道老人福利基金會，有鑒於台灣即將於2025年邁入「超高齡社會」，如何促進跨代認識長輩生活需求與打造友善高齡環境是刻不容緩的課題，但又不希望讓議題淪為紙上談兵，因此結合一粒麥子基金會、中華聖母基金會、屏東基督教醫院等銀髮社福團體與7-ELEVEN，共同研發設計這款「挑戰吧！生活」遊戲，發揮設計創意，希望讓民眾寓教於樂，深入卻輕鬆就能認識高齡需求。

弘道基金會在7-ELEVEN把愛找回來公益支持下，設計讓助老寓教於樂的「挑戰吧！生活 」網頁遊戲。（圖／弘道基金會提供）

「挑戰吧！生活」網頁遊戲，藉由破關與累積積分的設計，像是闖關助老的挑戰項目包含：「一起吃飯吧」、「一起住好吧」、「一起補給吧」、「一起來玩吧」等。

遊戲規則很簡單，主要藉由每一個情境故事，讓玩遊戲民眾可以認識長輩生活上的困境與需要協助之處，然後藉由點擊選出需要的營養食物、修繕之處、補給物資與找出所需積木等等，來闖關累積積分，時間到遊戲結束時更會告訴民眾這次點擊破關可以幫助幾位長輩，讓玩遊戲的民眾更有助老的迫切感與成就感。整體遊戲也都考驗玩家的腦力、記憶力和手腦協調的靈活度，相當有趣。