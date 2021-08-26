知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 於今（26）日展開的歐洲電玩盛事 Gamescom 開場中釋出全新遊戲消息，與開發團隊 Massive Monster 合作的可愛系暗黑遊戲《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》，將在 2022 年初登上 PC、主機等平台，並招募他忠誠的追隨者。《邪教羔羊》描述出一個充滿儀式與毀滅的怪奇世界，玩家們將在此養成屬於自己的一個「邪教」並享受地城探險與戰鬥。

遊戲官方預告

玩家們在《進擊羔羊傳說》中扮演一隻走火入魔的羔羊。

玩家們在《進擊羔羊傳說》中扮演一隻走火入魔的羔羊，被一位不祥的陌生人拯救了性命。為了償還救命之恩，羔羊選擇忠誠地跟隨並使這位陌生的「師父」成為信仰。在錯誤預言滿佈的大地上建立專屬於你的宗教，周遊多個神秘地區，讓追隨者們壯大成為一個忠心不移的社群，並不斷向外傳播你的每句「箴言」，最終成為一個真正的邪教。

隨著旅途一點點推進、勢力範圍逐漸擴張，更新、更危險的敵人將成群結隊而來，玩家們也將碰上「競爭對手」，必須擊敗他們最有影響力的領袖以吸收他們的信徒，以確立你的邪教具有唯一的統治地位。

玩家們將滿足忠誠的追隨者們的願望，藉此獲得他們的奉獻。

回到基地，玩家們將滿足忠誠的追隨者們的願望，藉此獲得他們的奉獻；利用這些資源來打造新的建築、舉辦黑暗儀式來撫慰眾神靈，或是進行布道會來強化信眾們的信念。隨著信徒們的奉獻增加，玩家們的勢力也將逐漸成長，將能跨足至森林的更深處，發掘一些更加黑暗的秘密。

身為領袖，你的選擇將左右追隨者們的目光 ── 你會備受崇敬，還是被人懼怕？《進擊羔羊傳說》將於 2022 年初登上 PC 與主機等平台，追隨 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Massive Monster (@MassiveMonsters) 的 twitter 以獲得最新的遊戲資訊。