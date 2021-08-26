隨著2020東京奧運的賽事完成，也代表這運動盛會的圓滿結局。其中最令人印象深刻的選手是代表澳洲出賽的66歲馬術選手瑪莉漢娜，為本屆奧運最年長的選手，她體現了活到老學到老的運動精神，更在永不放棄的堅持下持續寫出自己人生的精采篇章。

為了一圓長輩們的金牌夢，每年10月有300位來自全台的老人福利機構長者齊聚台中，由公益彩回饋金補助、衛生福利部社會及家庭署指導、永信社會福利基金會主辦的「創齡~銀向樂活」全國老人福利機構運動會，六年來已有1431人次長者參加這個長輩專屬運動會。

為了參加運動會，爺爺、奶奶們一直努力克服體力上限制，卯足全力練習，有爺爺為了比賽，要多吃兩碗飯，才有力氣上場打球；有位奶奶脊椎受傷、步態不穩，為突破坐輪椅的侷限，主動練習自行移位至椅子；還有爺爺積極配合心肺功能訓練，只為移除鼻胃管，可以大顯身手。

今年5月中旬因新冠肺炎社區感染肆虐全台，導致全台發佈疫情三級警戒，又發生北部地區的長照機構陸續有長者確診，因老人福利機構的服務對象為失能長者，屬感染風險較高的高危險群，且加上群聚染疫聞風喪膽，一年一度的全國機構長輩運動會盛事不得不取消。

堅持到底、永不放棄到奮戰最後一刻。(圖/永信社會福利基金會提供)

防疫，長者更需要心理支持與活動

在疫情尚未平息，加強防疫的長照機構禁止探視、長者暫停外出活動。在中小型長照機構因活動空間有限，大多帶領靜態活動，例如：電影欣賞、手作、畫畫等活動，導致長者不是看電視，就是打瞌睡，在疫情尚未結束，卻有可能因長期久坐缺乏運動，容易造成下肢肌耐力不足，而增加跌倒風險。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，在防疫期間，我們希望能讓長者能持續地運動，進而提升身體免疫力，在8/1-10/31期間，分別邀約長安老人養護中心、菩提仁愛之家、松柏園老人養護中心、傑瑞老人安養中心、衛生福利部中區老人之家、茉莉園老人長期照顧中心、嘉義濟美仁愛之家、麻豆老人養護中心、孝愛仁愛之家、椰子園養護之家、衛生福利部東區之家等11家機構自辦運動會，除了讓參賽選手有表現的舞台，並結合視訊與其他機構長者進行「吹箭」、「電子飛鏢」線上PK賽，透過直播分享運動會到永信社福FB粉絲頁，邀請大家到網路社群媒體按「讚」，為選手們加油喝采。

永信社會福利基金會主任葉建鑫也提到，今年遭逢疫情，讓每個人的生活按下暫停鍵，實體的運動會也取消，為了與長者們的約定，集結全台11家老人福利機構舉辦線上運動會，「運動會」只是一個開關，長者的電力一旦被打開，他們不畏身體的病痛，生命力自然就冒出來，完成每一場戰役與使命！

吹箭，讓我「吹」出璀璨的人生。(圖/永信社會福利基金會提供)

「吹」出璀璨的人生

「因為中風，住進機構後，每天都躺在床上，躺久也習慣了，小便、大號也在床上解決，吃飯也躺在床上吃， 不敢走出自己的房門… 」

來自松柏園的阿桃奶奶，儘管因為中風而導致右手關節長期處於痙攣狀態， 因為室友阿雪奶奶的鼓勵，她說：「阿桃啊！你常躺在床上不行，要爬起來運動，卡忍耐一點，來學運動會，我推輪椅給你看，都是阿雪給我的鼓勵。」

而她在運動會上，連續5年以平均35分，奪下吹箭競賽之佳績。阿桃奶奶也分享，「得冠軍，拿金牌，已成為是我每天生活的目標，我若還有一口氣還會繼續吹下去。」

專心盯著靶，感受他的比拚精神。(圖/永信社會福利基金會提供)

堅持到底 永不放棄

「堅持到底， 永不放棄」來自彰化機構的阿雄阿公在運動會的競賽項目電子飛鏢及吹箭中學習到的精神，比賽到最後一刻還有逆轉勝的機會，參加了103年第一屆的創齡比賽，在「吹箭」比賽中獲得很大的成就感。

這五年來，阿雄爺爺因肺部功能不佳，經常反覆住院治療，身體虛弱地躺在床上的阿雄爺爺，儘管身上插著鼻胃管，用盡全身的力氣慢慢地擠出字句說： 「謝謝你們辦運動會，讓我有機會走出去拿金牌！我想繼續吹箭，希望運動會能繼續辦下去」。

永信社會福利基金會專員黃惠雯分享，「雖然，阿雄阿公與阿桃奶奶與等不到運動會，分別在109、110年相繼離世，他們對運動會的堅持與毅力，我們會繼續傳承下去」。

在這艱困時刻，即日起-10/31止可至永信社會福利基金會粉絲專頁（https://www.facebook.com/ysswf）「疫」起動動手指按讚，為長者們加油打氣，圓他們拿金牌的夢想，來創造自己的歷史。