陳姓少年日前騎乘iBike，行經東區自由路3段時，不慎自摔，造成膝蓋等多處擦挫傷。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市陳姓少年日前騎乘iBike，行經東區自由路3段時，不慎自摔，造成膝蓋等多處擦挫傷，表情非常痛苦。台中市政府警察局交通警察大隊第二中隊員警於附近執行交通稽查發現，立即趨前關懷，瞭解少年傷勢，並通知消防局119緊急救護。

交通警察大隊第二中隊警員蔡光陽、林博川於8月22日8至12時巡邏勤務，於本市東區自由路3段攔查交通違規時，發現遠處有少年騎公共自行車iBike不慎於道路上自摔。因自由路車輛過往頻繁易發生追撞危險，蔡員等立即快跑趨前關懷，並協助青少年離開危險道路。

員警發現少年膝蓋多處擦挫傷，挫傷範圍過大，恐傷及骨頭，詢問是否就醫，但少年拒絕送醫，立即通知消防局119緊急救護，經消防局救護人員包紮後，員警考量少年受傷行走不便，立即以巡邏車護送少年返家。

警方表示，單行道時，則可於單行道左、右兩側靠道路路邊行駛。煞車時，務必前、後煞車一起制動，以避免摔車。另下坡及轉彎時，為防止失控跨越分向線與衝出路面發生危險，一定要在下坡及轉彎前之適當距離，減慢車速，維護騎行安全。

交通警察大隊長陳松寅呼籲，民眾騎乘自行車，應選擇行駛於自行車道上，在未劃設自行車道之道路時，雙向道應行駛慢車道並靠道路右側。騎車前應先調整座墊高低位置，座墊位置之設定以騎在座墊上兩腳放下腳尖著地，能支撐中心高度為準。