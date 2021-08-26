指揮中心昨晚證實，有一批BNT會提早抵台，對此，資深媒體人黃暐瀚透露，據他掌握到消息，9月1日會有195萬劑BNT疫苗要來，這批疫苗瓶身上面沒有復必泰，但有寫上新型冠狀病毒mRNA疫苗的簡體字，外盒則有復必泰。

黃暐瀚24日曾在政論節目中表示，總統蔡英文本周一施打高端時，在等待的過程中曾向旁人說「8月底會有一批疫苗進來」，黃暐瀚說，因為不可能是國產高端，所以蔡英文口中的疫苗，一定是國際疫苗，可能是AZ、莫德納，甚至會是輝瑞／BNT。

黃暐瀚今對《中時新聞網》透露，據他獲知消息，即將來台的是195萬劑BNT，預計8月31日自德國「上機」、9月1日抵台。而昨晚他另在政論節目中表示，該批批BNT疫苗瓶身沒有復必泰字樣，而是寫著「新型冠狀病毒mRNA疫苗」的簡體字，盒身則有復必泰。

事實上外界近日針對是否有疫苗來台，傳言很多，中央流行疫情指揮中心25日晚間則發布新聞稿指出，一批由上海復星代理的BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，會積極爭取，可比預定9月底來台的間提早；指揮中心指揮官陳時中也說，接受有「復必泰」中文標籤一事，因防疫優先。