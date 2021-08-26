全國陷非洲豬瘟恐慌，為防堵非洲豬瘟，除了農委會祭出120萬檢舉獎金外，傳出警政署也下令全國警察展開第三波清查行動，有查獲不明肉品者，可立即奬勵，最高記功2次，如送驗有陽性反應可記大功；警政署下達最高指令，高雄基層警自嘲「繼口罩巡佐後現在又有豬肉巡佐」，有基層狠酸「餿水警察出動了」。

全國警察配合清查走私肉製食品可能含有非洲豬瘟病毒下游處所，各地皆有斬獲，警政署下達最新一波指示，指此波專案勤務可支領重大勤務活動獎勵金，此外，若同仁有查獲不明肉品者，應立即給予奬勵，最高記功2次、如送驗有陽性反應時可記大功。

由於新一波指令中除指示警察同仁須全面普查各轄內移工所經營的小吃部，以有用豬肉為食品為主、或專售移工販售豬肉品商舖、雜貨店，還要求各分局、派出所巡邏同仁多注意路邊、巷口是否有回收餿水桶，如發現應立即通報環保單位速來回收、避免外流而影響破口。。

傳出高雄市警局接下警政署最高指令後，加碼祭出獎勵，「若同仁通報1次，記嘉獎1支，巡邏網最多2人各記嘉獎1支」。記者求證高市警局行政科，科長張國讚否認有記嘉獎一事。

有基層狠酸，「開始搜查餿水桶了，餿水警察出動」，也有基層自嘲說，1天湊1支嘉獎，5年升「拾荒巡佐」，若有人問起：「你當年是如何升巡佐的？」對方回：「我當年每班都去收ㄆㄨㄣ桶」；有人則指繼「口罩巡佐」後現在又有「豬肉巡佐」，也有基層感嘆：「不知警察要怎麼模仿才可回歸專業。」