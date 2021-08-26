祥碩(5269)今日除息，每股配發現金股利24元，除息開盤參考價1930元，由於祥碩主要產品皆在台積電投片，傳出台積電將針對客戶全面調漲代工價，衝擊祥碩今開低走低，跌幅一度逾3.5%，並未跟上台股反彈氣勢，呈現弱勢貼息。

晶圓產能吃緊，祥碩產品皆在台積電投片，最新傳出台積電將針對客戶全面調漲代工價、平均漲幅達一到二成，這可以說是自去年起晶圓吃緊以來，台積電首度喊漲。惟在市場普遍缺貨下，客戶積極搶貨，價格敏感度較低，祥碩有可望將漲價成本轉嫁予客戶。

祥碩下半年基本面不淡，除AMD客戶端目前並為有大量庫存，故預計祥碩晶片組業務將在下半年持續改善，加上AMD持續推出新品，且ABF載板緊張可望逐漸舒緩，均有利於祥碩營運。

祥碩第二季每股獲利11.03元，單季營收滑落至14.71億元，季減少6.8%，主要是因為AMD晶片組出貨量下降，但受益於更佳產品組合，毛利率則由第一季的50%成長到54.5%。