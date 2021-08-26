1.台積電(2330)：昨三大法人聯手擴大買超計7404張，加上昨夜ADR大漲4.39%，激勵盤初股價衝上603元，飛過季線。
2.聯電(2303)：漲價題材吸引昨三大法人聯手買超51782張，加上昨夜ADR強漲5.43%，盤初見到62.7元。
3.燁輝(2023)：10月外銷訂單滿，Q4樂觀，今早不理外資昨調節賣超1481張，股價急拉漲停，一舉衝過季線、月線。
4.中鋼(2002)：9月接單報捷、Q4續旺，加上響應脫煤減碳，全面停用汽電共生鍋爐燃煤發電，盤初股價漲逾3.5%，月季線一次到位。
5.宇隆(2233)：H1稅後淨利大增9成，H2更好，整體訂單、營運能見度優於同業，昨獲外資、投信聯手買超，盤初漲逾5.5%，躍過月線。
6.裕隆(2201)：集團樂觀看待H2車市，自營商持續力挺買超，盤初股價續漲近2.5%。
7.耀登(3138)：攜手中華電，在台成立亞洲首座OTIC實驗室，晨盤股價一飛沖天亮燈漲停，飛越200元、進逼季線。
8.京晨科(6419)：7月每股盈餘1.39元，無懼遭列警示股，今跳空漲停，衝上40元及6年高價。
9.藥華藥(6446)：P1101新冠三期臨床獲准，台5家醫院啟動收案，今聞訊跳空漲停達99.9元，進逼百元大關。
10.明基材(8215)：看好車用需求，電池隔離膜兩岸擴產，獲買盤點火相挺，早盤彈升逾5%，收復各短均線。
11.亞太電(3682)：遠傳入股，NCC有條件點頭，早盤一度大漲4%，攻克季線。
12.無敵(8201)：H1轉盈，推AI技術新品，近日獲外資偏多操作，股價節節高升，盤初放量攀揚近7%，登上3年高價。
13.漢唐(2404)：近日獲內資連續買超點火，雖已駁斥為台積打造美國新廠之說，早盤仍向上彈升3%，重登月線、挑戰200元。
14.騰輝電子-KY(6672)：收購英商PCB事業，添雄兵打歐洲盃，早盤上攻漲逾2.5%。
15.廣宇(2328)：不畏外資轉賣超，車用題材護體，晨盤上漲近2%。
16.中航(2612)：甩業外損失陰霾，早盤點火再攻，股價上揚逾2%。
17.智原(3035)：聯電拚12吋產能，激勵長線吃補，投信連5日力挺，晨盤衝上104元漲停，重返百元。
18.聯德控股-KY(4912)：不畏川湖控侵權勝訴影響，外資敲進挺，盤初漲逾3%。
19.中砂(1560)：台積晶圓代工價喊漲，激勵早盤漲3.6%，重返70元。
20.東森(2614)：基本面佳，外資昨擴大買超，挑戰回月線
21.廷鑫(2358)：產能滿載至年底，H2營收將維持歷史高檔，早盤漲3.5%、收復月線。
22.映泰(2399)：顯卡市況熱有助營運，早盤漲近2%。
23.力旺(3529)：台積電代工價全面喊漲，可望成為主要受益者，股價觸及1460元漲停價。
24.第一金(2892)：今除息，股價力守盤上。(編輯整理：李慧蘭)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。