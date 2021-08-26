韓國央行26日宣布升息1碼至0.75％，為2018年11月來首次升息，也是去年爆發新冠疫情以來，首家決定升息的亞洲主要國家央行。因為央行憂慮家庭債務不斷擴大，所以要升息來抑制。

央行決策高層從5月以來就不斷暗示會升息，但由於近期韓國疫情惡化，讓韓國7月實施半封城的防疫措施，降低市場的升息預期。在央行開會前，路透調查30位分析師裡，有16位預期央行升息。

專家認為韓國是有升息的必要，因為房價飆漲而令家庭債務規模不斷擴大，這已經威脅到韓國的金融穩定。

花旗銀行分析師Kim Jin-wook說，韓國央行對金融失衡的擔憂，可能已超過其對新冠疫情導致經濟放緩的憂慮。他預期央行在11月到明年1月之間將會第二次升息，讓基準利率水準上升至1％。

韓國央行維持今年經濟成長率4％的預測不變，但把通膨率預測從原先1.8％調升至2.1％。外界認為這是央行暗示其將繼續緊縮貨幣。