今年5月疫情大爆發，衝擊許多弱勢家庭，新北市民政局推動「里鄰關懷救助計畫」，結合里鄰長通報系統、擴增29區公所實物銀行民生及防疫物資，推行100日以來，已有4045戶家庭、8984人次受惠。其中以淡水人次最多，有1500人次。

民政局長柯慶忠表示，疫情嚴峻期間，關懷計畫成功發揮了里鄰互助精神，無論是否具福利身分，只要遇有生計受困家庭，市府都會即時、加倍提供所需生活物資，全力守護受疫情影響的弱勢族群。

統計各區受益人次，以淡水區、三重區及新莊區為前三高，分別為1500人次、1048人次及1013人次。民政局表示，領取人次多寡上目前看不出與疫情嚴重或是弱勢戶數量的關聯性。

淡水區福德里長郭清泉表示，疫情期間許多民眾被迫放無薪假，紛到里辦公處求助，就曾遇過里內一名游姓男子前來傷心哭訴，從事飯店業的他因疫情失去工作，兩個月下來，幾無心力扶養高齡84歲母親；里長得知後趕緊向區公所申請物資救助，才讓辛苦的母子倆在現實壓力下能稍稍喘口氣。

柯慶忠指出，里鄰長除全力協助市府關懷計畫發送物資，疫情期間更常自掏腰包發起愛心活動，如五股區貿商里長蕭明霞疫情期間五度募集愛心物資送邊緣戶，並與板橋區自強里長張雪嬰及新莊區雙鳳里長潘素娥，擔心停課期間弱勢學童挨餓，大力響應大享食育協會「里想互助學童午餐計畫」，送餐溫飽學子。

張雪嬰說，今年6至8月兩個月間，每週都會提供一箱急難救助餐點給里內弱勢學子，降低學生和家人外出採購風險，食材從產地直送團膳工廠的模式，美味也兼顧衛生。

此外，中和區員富里長蔡宗霖相當重視里內清潔，為提升防疫效能，他憑藉自身機車維修專長，將里民提供的三輪車改造為「消毒專車」，並配置發電機、高壓噴槍及消毒水桶，清潔時發揮高機動性與效率，用心創舉獲里民一致好評。

民政局表示，疫情稍見趨緩，感謝里鄰長在防疫期間關懷送愛不間斷，持續為民服務，用積極、勇於任事的態度面對，與市府同心齊力守護新北弱勢邊緣家庭。