韓國央行韓國銀行（BOK）今天宣布上調基準利率一碼至0.75%，距去年因疫情調至0.5%歷史新低以來，時隔15個月再次調息；對今年經濟展望同樣預期成長率達4%。

韓銀去年3月考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊導致經濟停滯，將基準利率從1.25%大幅下調至0.75%，5月又再次下調至0.5%，來到歷史低點。韓聯社報導，韓銀金融貨幣委員會今天召開貨幣政策方向會議，決定將現行基準利率上調至0.75%。

這也是韓銀在2018年11月升息至1.75%以來，時隔2 年9個月再次決定調升基準利率，希望藉此改善房貸增加、房價及物價上升等「金融不均衡」現象。

韓銀總裁李柱烈在5月會後記者會曾提及今年升息可能，之後多次強調有必要討論是否調升基準利率。

這次升息也反映韓銀看好韓國經濟未來展望。韓銀今天發布的經濟展望中，對今年GDP成長率預期維持與5 月相同的4%；同時，消費者物價成長率則因原材物料價格上升，消費回溫等，預期將上漲2.1%。

韓銀這次經濟成長預期主要考量出口表現良好、線上消費增加及政府災難支援金等財政政策效果；報導指出，在近期疫情升溫狀況下，韓銀仍維持4%成長率預期，顯示7、8月以來升級的社交距離規範，並未對經濟回溫態勢造成太大影響。