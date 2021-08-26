戰遊網（Wargaming.net）旗下PC主機遊戲《戰車世界》宣佈，《戰車世界》與瑞典重金屬《Sabaton》樂團的最新合作將於8月27日正式登場！全新單曲《Steel Commanders》、遊戲內全新盛大活動，以及首度亮相的IX階加值戰車，絕對能讓玩家視覺、聽覺都一齊大飽滿足！

《Sabaton》樂團主唱Joakim Brodén表示：「 這次與《戰車世界》和《戰遊網》攜手進行的大規模合作是一個很美好的體驗。我們很自豪能參與全新遊戲內活動，其中最終活動獎勵為IX加值戰車和《Sabaton》樂團化身成的戰車乘員！」

除了《Steel Commanders》MV之外，《Sabaton》樂團還將領銜全新「戰爭之魂」活動，其中活動的最終獎勵為遊戲中首次亮相的IX 階加值戰車。眼尖的觀眾可能已經在《Steel Commanders》MV中看過Strv K的身影，而《Sabaton》樂團成員Brodén也將為Strv K錄製客製化配音。一旦獲得 Strv K 後，玩家將能藉由完成任務來獲得獨家「戰爭之魂」 3D 風格。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「 我們真的很喜歡和《Sabaton》樂團一起共事，也很開心他們能夠一起參與這次的合作項目。玩家很喜歡《Sabaton》樂團的音樂，而某些層面來說我們是互補的，因為我們都對軍事歷史很著迷。另外，我們也希望全新單曲《Steel Commanders》能激發玩家在戰場上的表現，並邁向勝利的道路。」

另一方面，就算最終沒有完成活動，玩家依舊能在過程中獲得大量好康。每完成一個階段，玩家在購買Strv K或3D風格時就能獲得10% 折扣。 Strv K 擁有專屬的 Sabaton 原聲帶，並可讓玩家在隨機戰鬥中賺取點券，絕對是玩家會想納入收藏的一款戰車。「戰爭之魂」活動將於 8 月 27 日至 9 月 6 日舉行。