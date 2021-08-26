拍戲、拍照時常有許多不可預知的變因，曾有人分享最難合作的就是動物和小孩，一名德國籍36歲模特兒潔西卡（Jessica Leidolph）今(26日)則傳出和一隻豹演員拍照時，動物突然失控抓破她臉，導致流血破相，目前已經緊急送醫，而該隻豹其實錄影經驗豐富，還曾參與史詩級影集《冰與火之歌：權力遊戲》。

根據外媒報導，潔西卡近日在德國一家動物園進行拍照工作時被豹攻擊，據知潔西卡周二時到動物園中飼養豹的園區和兩隻分別為16歲及18歲大的豹合影時，其中一隻豹忽然失控咬傷了她的臉頰和耳朵，頭部也慘遭攻擊，但幸好未傷到動脈造成大量出血，緊急送醫後目前已無大礙。

報導中指出，該家動物園其實是專收退休表演動物的收容所，當天和潔西卡合影的豹演員還曾參加演出過《冰與火之歌：權力遊戲》。警方介入調查後，認為該隻豹平時並無威脅性，不清楚案發時發生了什麼事才導致憾事發生，而潔西卡平日也常和動物親近，從個人網站看來，她私下不僅有養貓咪，也飼養馬和鳥類。

從歷年紀錄看來，在拍攝工作中因動物失控而產生過不少意外，台灣民眾最熟悉的應該是2005年台灣第一名模林志玲在大連拍攝廣告時不慎墜馬，導致肋骨骨折、血胸和氣胸，住院了1個多月才出院，天王劉德華2017年也在泰國發生相同意外，送醫後查出盤骨有撕裂傷和骨裂，之後他要求刪光相關照片、影片，只因不願意再看家人因此陷入低潮。