大陸河南有一名22歲的直播主「美美」近日徒步遊西藏，她直播到一半忽然慘叫，鏡頭瞬間漆黑，被發現時已成冰冷遺體，引起陸網關注。警方調查過後，認定死者的助力車失控將其輾斃。

根據陸媒綜合報導，來自河南的美美5月1日開始，徒步前往青藏線穿越可可西里無人區，她在社群平台表示：「一人一車兩狗，車是手拉太陽能房車，全程吃住在房車裡，希望感受不一樣的旅途快樂和艱辛。」6月10日美美成功進入可可西里無人區，常常PO影片分享旅遊點滴，吸引7.3萬網友觀看、按讚。

只不過8月21日早晨，美美邊直播邊在路上拉車，突然發出一陣淒厲慘叫，鏡頭開始劇烈搖晃，變成了黑屏，10分鐘後自動關閉直播，讓網友非常擔心。23日，與美美同為青藏線徒步旅行者的朋友小傑表示，美美21日在109國道因意外去世，屬於單方面事故，已協助當地警方將遺體送往格爾木市，交由家屬處理後事。

河南美美在西藏徒步旅遊3個多月，不幸意外身故。（圖／抖音@河南美美 徒步西藏）

另一名同路線的旅行者「王女士」，24日在社群平台揭露美美的事發經過，「應該是她在拉手剎時，不小心碰到啟動了，車子往前走把美美帶倒，將她捲入車底，正好是在一個坡上，美美被卡在了車下，最後窒息。」意外發生當下時間很早，人煙稀少，路過的司機也沒注意到美美，過了2、3小時警察趕到現場，美美已失去生命跡象。

西藏公安廳交管局駐格爾木交警支隊調查過後，24日出面表示美美的助力車突然失控，美美遭輾過當場身亡，遺體還給家屬後，已在格爾木市殯儀館完成火化。由於很多徒步者推的助力車都是由非機動車改成，不允許上國道，而且獨自徒步旅行遊西藏是件危險的事，警方呼籲大家注意安全。