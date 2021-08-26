近日傳出台積電將調漲晶圓代工價格2成，且即日生效，引發市場熱議，同時激勵今（26日）股價上漲將近3%，一度站上600元大關。有專家看好，台積電此次調漲價格能進補公司獲利，預測推升明年毛利率成長1%，營收成長率有望提高5%。

財經媒體Barron's報導，針對台積電調漲晶圓代工價格的舉動，美國投資銀行Needham分析師Charles Shi說，「如果台積電調漲價格上漲10%，台積電的營收成長率可能會提高5%，還會使2022年的毛利率提高1%。」

報導指出，在全球半導體需求激增的情況下，台積電已宣布今年的資本支出為 300億美元，未來三年將達到 1000 億美元，包括赴美國亞利桑那州設廠的計畫，將使得台積電的營運成本增加。

Charles Shi表示，隨著二線代工廠的漲價，台積電調整價格並不令人意外，漲價將使台積電的營收獲得增加，預計今年營收能夠成長18%至564億美元，2022年將成長17%至658 億美元。

針對台積電的漲價傳聞，各方說法不一，昨（25日）上午先傳出台積電將調整晶圓代工價格，先進製程漲1至2成，成熟製程漲2成，預計明年生效，不過中午再有新進度，傳出台積電即日起調漲代工價格2成。然而，針對漲價傳聞，台積電一概不予回應。

中央社則引述不具名IC設計業者的說法表示，台積電包括7奈米及5奈米的先進製程漲價約7%至9%，其餘成熟製程代工價格漲幅約20%，可能是受到資本支出提高及擴大美國等海外投資影響，資金需求與成本壓力升高，全面漲價應是不得已的決定。