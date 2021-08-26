看好後疫情內需噴發，中保科技集團啟動併購，旗下中保無限家餐飲收購曾登上紐約時報的精品火鍋「肉大人．肉舖火鍋」，欲透過對方經營火鍋湯品的經驗，搶進台灣每年300億元火鍋市場，以帶進更多營收。

中保無限家餐飲總經理曾威翰表示，台灣人愛吃火鍋湯類湯品，每年吃掉約300億元的商機。去年代理新加坡「匙碗湯」，以東南亞、西式湯品為主，看好「肉大人．肉舖火鍋」的潛力與發展，決定收購，以補足中式湯品、火鍋品項，全面搶攻台灣火鍋市場。

曾威翰指出，疫情時間消費者習性，疫情改變了消費者用餐習慣與烹飪方式，有越來愈多的消費者，能接受將餐廳級美食帶回家烹調享用，享受儀式感的做菜過程。「肉大人．肉舖火鍋」將與中保餐飲品牌「棧直火廚房」肉類品項整合，供應餐廳等級的肉品販售，讓消費者在家即餐廳，享用餐廳才供應的肉品部位。

中保也計畫陸續將「肉大人．肉舖火鍋」熱賣商品，如麻辣滷味、豬腳和酸菜白肉湯包等與「棧直火廚房」人氣品項，技轉至復興空廚，切入冷凍熟食市場，下半年率先推出肉品訂購制度，也不排除在明年設立「肉大人．肉舖火鍋」實體店面。