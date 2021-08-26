王宗欣將致力打造臺灣兒童專屬動漫遊戲平台。（華梵大學提供）

「蛋堡」杜振熙以《家常音樂》專輯奪下今年金曲獎最佳華語男歌手與最佳華語專輯大獎，華梵大學美術系校友王宗欣執導《家常音樂》MV贏得最佳MV獎殊榮，令華梵師生同感榮耀。

王宗欣除特別感謝華梵教育啟發他對藝術創作哲學方向的思考，養成他的創作習慣，也透露未來將獻身兒童教育，為台灣兒童打造專屬的動漫遊戲平台，實為專業與跨界整合設計的最佳典範。

2000年畢業的王宗欣是華梵大學美術系第二屆校友，也是近年市場聲量高漲的跨界藝術家，從世大運品牌諮詢，到金馬獎、金鐘獎典禮視覺藝術總監、動畫操盤手，王宗欣身兼藝術家、創意總監、品牌顧問、設計顧問、策展人、MV導演等多重身分，總能源源不斷的推出新作品，亮眼成績有目共睹，更是ASUS、HTC、台北時裝週、長榮航空等各大品牌爭相邀約合作的熱門對象。

王宗欣說，他與蛋堡都是5、6歲小孩的爸，非常理解小孩出生後如何打亂藝術創作者的工作步調，以及時間被切割得支離破碎的無奈感，內心卻又夾雜著滿足與開心的複雜狀態；因此與蛋堡討論後，決定用程式演出蛋堡的MV，把小孩變成病毒，無預警的侵入電腦、改變桌面，創作音樂的物件也被小孩隨意貼上貼紙破壞，將饒舌歌手與孩子相處的生活日常和工作模式貼切傳神的表達出來。

由於這是台灣MV從未出現過的作品形式，能夠贏得金曲評審青睞，王宗欣直言自己很幸運，「我只想做一件沒有人做過的有趣的事，不是為了得獎而創作！」

而在華梵大學美術系的紮實學習，不僅養成了他的創作習慣，將創作當成生活必要的一部分，並啟發他對藝術創作的哲學思考方式，這兩點讓他畢業後無論以何種履歷示人、處在何種創作階段、使用何種媒材創作何種題目，都無時無刻影響著他，「這是一輩子都不會變的！」王宗欣肯定的說。他也多次表示，自己深受華梵山林美學的影響，表象上是新媒體藝術家，其實作品中仍具有水墨元素和美學。

王宗欣大四即榮獲動畫比賽全國冠軍，被動畫工作室簽成作家，畢業前一年都在連載網路動畫，在老師及同學眼中，是才華洋溢、為了理想奮不顧身的有為青年，為時下大學生見證了相信自己、勇敢實踐有多麼重要；王宗欣也鼓勵學弟妹，創作是為了達到自己設定的高標而努力，需常保好奇心、熱情與興趣。

於2014年獲得華梵大學傑出校友獎的王宗欣對母校一直保有深刻的感情，包括學校品牌形象設計、招生網頁與文宣設計，王宗欣都曾帶領創辦的dosomething studio團隊親身參與；去年10月華梵30週年校慶美展與校友藝術聯展，王宗欣也特地以「大隱隱於市」的數位錄像作品返校參展。

談到未來，身為人父的王宗欣眼神閃爍著光芒，有鑑於國內充斥的動漫遊戲幾乎都來自日本與美國，未必適合台灣兒童，王宗欣說，他想打造一個適合台灣兒童觀看的ACG（動畫、漫畫、電子遊戲）IP平台，推動圖像授權與故事授權，目前已著手規劃相關動畫劇本和內容，也開始製作兒童桌遊，希望能為國內兒童教育盡一份心力，並繼續開啟他跨界創作的斜槓人生。