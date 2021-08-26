今天是國際狗狗日，新北市呼籲愛護狗狗支持認養不棄養觀念，民間企業當天開放帶狗狗上班，只要聯繫動保處，將安排公務獸醫師，到公司為狗狗免費施打一劑狂犬病預防針，服務到8月底，鼓勵民間企業打造友善動物環境。

國際狗狗日是由美國「全國狗節基金會」創辦人Colleen Paige，於2004年發起的節日，希望透過狗狗日的設立，讓人類思考狗狗對我們的重要性，每一個人都可以透過擔任志工、捐款和提供對狗狗的陪伴，來打造更友善狗狗的生活環境，新北市8間公立動物之家為了打造更友善動物環境，提升認養率，於今年推動「333政策」、「回春雙響炮」等方案，截至7月底已收容3168犬貓，累積認領養數達2950隻犬貓，認養率93％，希望能幫助動物之家的毛寶貝們找到歸宿。

除了動物之家外，希望民眾在上班時也能有狗狗的陪伴，經研究指出寵物有安定人心、抗憂鬱及增進大腦思考等功效，將寵物飼養在上班環境中能為公司增添新樂趣新活力，也可教育飼主做好狗貓禮貌運動、培養友善動物觀念，為鼓勵民間企業打造寵物友善之上班環境，如企業當天開放員工帶狗狗上班，可聯繫動保處安排公務獸醫師，到公司為需要的狗狗免費施打一劑狂犬病預防針，歡迎民間企業來電申請。