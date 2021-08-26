因前一交易日金價跌近1%，吸引部分投資人逢低買進，但因市場關注傑克森霍爾(Jackson Hole)央行貨幣政策研討會，以及聯準會(Fed)態度，促使買盤趨於保守謹慎，故限制漲幅；截至台北時間8月26日上午10點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲1美元，報每盎司1792美元。

9月白銀上漲0.08美元，報每盎司23.855美元。

10月白金下跌1.5美元，報每盎司992美元。

9月鈀金下跌6.2美元，報每盎司2424.5美元。(商品行情網)