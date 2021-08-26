路透社報導，消息人士透露美國谷歌公司將引進三星電子為其下一代Pixel旗艦智慧手機提供5G數據機晶片，這表示這家韓國科技巨頭在高通主導的美國市場拿下了首勝。

本月早些時候，谷歌透露新一代Pixel 6和Pixel 6 Pro高階手機將採用自家研發設計的處理器晶片，意味著谷歌完全依賴高通的時代已經結束。不過，高通仍將為平價款Pixel 5A提供晶片。

日經新聞先前曾報導，三星將為Alphabet旗下谷歌公司代工生產處理器。兩名知情人士向路透社表示，三星也將供應谷歌所需的5G 數據機晶片。

三星打入Pixel的數據機晶片供應鏈料將給該產業投下震撼彈。目前全世界只有三家公司有能力製造5G數據機晶片，三星是其中之一，另外兩家供應商分別是占有領先地位的高通，以及台灣的聯發科（2454）。

三星的亞洲版和歐洲版旗艦智慧手機普遍使用自家的Exynos數據機晶片，但其美國版旗艦機長期以來一直都仰賴高通的晶片，部分原因是高通在所謂的毫米波（millimeter wave）5G網路技術方面擁有領先地位。目前為止，包括蘋果iPhone手機在內，所有在美國銷售的智慧手機都採用高通的5G晶片來連結毫米波網路。

三星向路透社表示，三星新的數據機晶片技術能支援毫米波網路。谷歌則表示，如同之前的版本，新款Pixel手機也將支援毫米波網路。但兩家公司都表示，不會就是否在新款Pixel手機業務上展開合作發表評論。

TIRIAS Research首席分析師Kevin Krewell表示，贏得谷歌的 Pixel業務，讓三星首次有這麼一個重大的機會向整個手機產業展示其晶片製造技能。長期以來，手機產業對於向勁敵採購關鍵零組件的做法一直相當謹慎。三星也從未對外銷售其5G數據機晶片。

高通在聲明中表示，高通仍保持技術領先地位，因為其毫米波技術除了數據機晶片之外，還需仰賴其他晶片。一個數據機晶片並不足以支援手機中的毫米波連網。