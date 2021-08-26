《商情》供貨短缺 期錫漲0.24％ 10:362021/08/26 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球最大金屬消費國中國，對新冠變種病毒擴散的擔憂緩解，加上市場缺貨情況依舊嚴重，以及美國經濟復甦強勁數據下，令美元進一步走軟，而大宗商品價格受益之餘，致倫敦(LME)周三(8/25)期錫價格連2個交易日上漲。 終場周三(8/25)期錫上漲0.24%，較前一日上漲79美元，報每公噸32,915美元。(商品行情網) 《商情》競爭油品強 支撐大馬棕櫚油漲逾1％ 《國際油價》庫存下降 美油期貨續漲逾1％ #期錫 #日上漲 #周三 #供貨 #全球最大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料供不應求 期銅收小跌 09:452021/08/26 財經 首批BNT疫苗 可望下周抵台 04:102021/08/26 財經要聞 《期貨》三大期指聯袂開高 9月台指期大漲141點 09:112021/08/26 財經 《商情》運價錯綜 BDI指數微幅回落 09:112021/08/26 財經 1分鐘讀財經》台積電漲價衝第一 2家代工廠跟進漲20％ 08:282021/08/26 財經 台南文旦柚 4.2公噸9月中銷日 04:102021/08/26 地方新聞 《美股掃瞄》燃油需求強勁 國際油價連3漲 09:452021/08/26 財經 《晨間解盤》挑戰月線 Fed貨幣政策是關鍵(倫元投顧提供) 07:462021/08/26 財經 本土＋0一天就破功 新北今再傳確診個案 10:322021/08/26 生活 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 7月製造業營業氣候 連三降 04:102021/08/26 財經要聞 財經熱門新聞 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 要聞 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 台積漲價效應 聯電、力積電明年漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 台積電漲價20％ 毛利率能飆多少？專家算給你看 - 財經 《類股》台積電喊漲 IC設計恐颳風？ - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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