因全球最大金屬消費國中國，對新冠變種病毒擴散的擔憂緩解，加上市場缺貨情況依舊嚴重，以及美國經濟復甦強勁數據下，令美元進一步走軟，而大宗商品價格受益之餘，致倫敦(LME)周三(8/25)期錫價格連2個交易日上漲。

終場周三(8/25)期錫上漲0.24%，較前一日上漲79美元，報每公噸32,915美元。(商品行情網)