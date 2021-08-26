中鋼(2002)9月內銷盤價重啟漲勢，產品全面調漲300~500元，平均調漲1.2%，且近來中國大陸鋼價止跌回穩，市場預期有利第四季旺季市場氣氛。鋼鐵下半年市況仍不錯，今早買盤積極回補，中鋼(2002)領軍，中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等早盤全數大漲。

目前因中國大陸減產，預期將使全球鋼鐵供應更加吃緊，隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，中鋼預期鋼價將迎來新一波反彈契機。

中鴻跟進9月盤價開高，內銷熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼品每噸均漲500元。另外，9~11月外銷則依產品及地區，分別調漲0~20美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鋼指出，中國大陸為落實碳中和目標，陸續祭出鋼鐵產銷嚴控措施，且自今年5月起取消熱軋等146項鋼品以及8月起再取消泛冷軋等23項鋼品的出口退稅優惠；俄羅斯則於8月1日起至年底，對各項鋼品課徵至少15%的臨時出口關稅；中國大陸同期也提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅至40%及20%，諸多政策落實後已大幅調高各鋼品出口報價，將使全球鋼鐵供應更加吃緊。

鋼市淡季已漸步入尾聲，亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，中鋼認為，國內疫情控制優於預期，經濟活動解封可望提振消費及民間投資再度加溫，伴隨台灣外貿穩定成長，將引領下游用鋼產業需求持續釋出。

燁輝(2023)第三季以來業績穩在高檔，10月接單持續滿載。總經理吳林茂表示，中國大陸鋼價近來震盪逐漸趨高，公司第四季營運仍可樂觀看待，惟需關注全球疫情以及運輸的狀況。

燁輝今年上半年受惠鋼市熱絡，EPS達1.2元。上半年產品量價齊揚，合併營收418.2億元、歸屬於母公司業主淨利22.73億元，創下佳績。下半年內銷及外銷市場需求仍強，鋼價持續穩定上漲，法人預期公司下半年獲利可望比上半年更好，全年獲利比去年大幅成長可期。

燁輝向中鋼拿料，中鋼7、8月內銷月盤價格均開平盤，燁輝則仍小漲約500元，且外銷歐美的訂單熱絡、價格更高有助整體獲利表現。

上游中鋼9月內銷熱軋產品回復漲勢，燁輝產品售價預期也將跟進調升，法人看好燁輝受惠內銷以及外銷歐美鋼市持續熱絡，下半年營運保持穩健，全年營收、獲利可較去年大幅成長。