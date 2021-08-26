總太(3056)今日除息，每股配息4.4元，開盤參考價為37.8元，多頭挾著手上個案去化速度快，明年展望樂觀，今日開高走高，盤中漲幅超過2%，快步朝填息之路前進。

總太上半年在總銷60億元已完售個案「總太2020」交屋入帳下，稅後淨利達7.21億元，年增超過2倍；前7月營收36.01億元、年增1.2倍。今年首季銷售總銷高達155億元的北屯區預售案「心之所向」，已賣超過千戶，銷售率超過5成。

總太在2022年完工可望入帳的個案，包括北屯區總銷22億元的「共好MELODY」，銷售率95%；北屯區總銷金額60.5億元的「總太2020」，目前銷售率達99%；2003年完工個案則是總銷金額10.1億元南屯區「女王萬歲」，目前銷售率94%；而2005年完工個案則是北屯區總銷155億元的「心之所向」。

總太地產近幾年在台中積極獵地，目前土地庫存有台中北屯文北段、基地面積47.5坪；北屯區溝背段、基地面積329坪；北屯區鑫新平段、基地面積2775坪；及西屯區文商段、649坪。