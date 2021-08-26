「台灣制憲基金會」董事長辜寬敏，提出首案「制憲意向公投」，遭中選會駁回後，提行政訴訟救濟，辜表示，台灣已實質獨立，迄今卻仍未成為「正常國家」，甚至不能以台灣之名參賽奧運，將徹底爭取公投成案，台北高等行政法院26日判決維持中選會的駁回處分。

得知判決結果後，黃帝穎律師表示，法官未審酌憲法保障國民主權及人民的創制權，已決定上訴，讓史上首件制憲公投案留下司法紀錄，並持續聲請大法官解釋憲法，堅持人民有權對制憲的重大憲法政進行公投。

辜寬敏提出兩案制憲公投，分別是「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」中選會去年10月16日以「不符合重大政策之創制」、「主文內容不易理解」為由駁回。

辜寬敏日前受訪說，台灣實質上已是獨立國家，但因仍使用《中華民國憲法》，國家名稱、領土疆域與國民界定都模糊不清，導致台灣仍未成為「正常國家」。台灣現在是自由民主社會，應該用公投的和平方法，成就一部適合台灣的憲法。

辜寬敏表示，他今年96歲，主張台獨超過半世紀，現在台灣已改變很多，人民有權對是否制憲表達意見。根據基金會民調顯示，高達8至9成民眾希望台灣成為正常國家，正名、制憲也是加入聯合國的關鍵所在，因此要建立新憲法。