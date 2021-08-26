莊敬高職師生手做盆栽向醫護人員致謝，感謝醫護人員疫情期間的付出。（莊敬高職提供）

莊敬高職師生手做盆栽向醫護人員致謝，感謝醫護人員疫情期間的付出。（莊敬高職提供）

莊敬高職師生手做盆栽向醫護人員致謝，感謝醫護人員疫情期間的付出。（莊敬高職提供）

疫情趨緩，為向第一線的醫護防疫人員表達致意，行政院農業委員會、農糧署等單位結合各團體以及莊敬高職師生，聯手向第一線醫護人員表達誠摯謝意，希望透過充滿生命力的盆栽，傳遞大大的能量，並讓綠意滿盈，希望能舒壓療癒前線守護防疫人員疲憊的身驅，並藉此表達最誠摯的謝意。

莊敬高職師生師生手做療癒盆栽，致贈財團法人台北慈濟醫院、並於近日安排相關各醫療單位如衛生福利部台北醫院、財團法人國泰綜合醫院、新北市立聯合醫院（三重院區）、台北市立聯合醫院-陽明院區、財團法人恩主公醫院、台大金山分院等共8所醫院。

莊敬高職表示，師生共同協做花藝盆栽，透過實做，表達對醫護人員的敬意，因為有醫護人員的溫暖守護，才讓我們有安心的家園。

莊敬高職為全國第一所設置有農業群科的私立學校，以發展精緻農業、科技農業以及花藝製作及園藝景觀設計造景等相關專業人才。學生們表示，防疫期間感謝醫護人員為所有染疫者以及各防護宣導工作，站在第一線，精神令人感佩，期許自己在未來也能夠做一個有用的人。