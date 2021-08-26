【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹縣政府計劃於充滿客家特色的竹東鎮打造客家音樂村，透過音樂跨越國際語言，傳承並推廣客庄文化特色，推動之時，竹東客家音樂村興建案因週邊土地遭占用，興建補助經費遭客委會擱置，新竹縣政府提告土地佔用戶之訴訟，近期獲三審勝訴。

新竹縣長楊文科表示，為讓地盡其利，研議調整規劃方向由原本的音樂村，擴增為結合多功能展演劇場、竹東知識驛站（新建鎮立圖書館）及音樂文化埕等複合式空間使用之「竹東文化大禾埕」。

▲結合音樂、文學、商業與創意的竹東文化大禾埕，期許成為竹東人的文化知識中心。 圖：新竹縣政府交通旅遊處╱提供

新竹縣政府交通旅遊處表示，延續原本竹東客家音樂村概念的「音樂文創禾埕」，除了有專業的音樂製作室和創作空間，還有規劃半戶外音樂展演場，提供表演者和觀眾不同的舞台視角。挑高遮陰的戲棚架同時也提供開放劇場部分的遮蔽，並可依不同活動需求吊掛表演聲光設備。

大禾埕平日可開放供社區居民運動休閒交誼使用，周末可結合音樂集市集攤商舉辦在地工藝、文創產業等交流活動，未來將成為假日市集、委外商業、文化展演的土地教育中心。

此外，位於竹東森林公園之鎮立圖書館已有40多年歷史，空間狹小、且交通不便，丘陵地形讓身障朋友進出不方便，遷建圖書館是地方多年的心聲。此次「竹東文化大禾埕」計畫特別將圖書館新建納入，名稱暫定為「竹東知識驛站」，除了「兒童文學」及「客家文學」等特色，也定位為兼具「共學創意」、「客家土地文學」及「泛藝術創作中心」三大特色之文化知識中心。

期盼透過竹東客家音樂村的基地轉身為包括音樂、文學、商業與三創（創意、創新、創業）等元素的「竹東文化大禾埕」，能獲得客委會的支持，未來結合毗鄰新建中的多功能旅遊服務中心及未來竹東鎮公所遷建、文創商旅會館，可帶動地方繁榮發展、翻轉竹東，吸引更多人移居，朝升格竹東市目標邁進。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）