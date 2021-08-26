【旅奇傳媒/日本部報導】《櫻桃小丸子》等日本動畫中，經常出現一起去公眾澡堂泡湯的畫面，是不是很令人嚮往呢？埼玉縣就有一間以打造出昭和懷舊風情的錢湯，除了裡外都讓人1秒穿越之外，更棒的是這裡提供100%天然溫泉，鹼性湯質更能泡出美肌效果喔。
昭之湯跟和之湯每一周在週日會交換男女使用，女湯還提供充滿礦物質的免費泥面膜，真的會越泡越美耶！
▲昭之湯「岩浴池」。 圖：株式会社温泉道場／來源
▲和之湯則能看到赤富士與昭和街景壁畫。 圖：株式会社温泉道場／來源
■昭和懷舊溫泉錢湯 玉川溫泉
住址：埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川3700
時間：平日10:00/例假日5:00~22:00(最後入館21:30)
公休：年中無休(僅維修時休息，維修日不固定)
交通：JR八高線 明覺站 搭計程車約8分鐘
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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