富邦悍將新莊主場繼請來在東奧奪下金牌的「舉重女神」郭婞淳、男子射箭團體賽奪得銀牌的湯智鈞開球，今主場對上統一獅的賽程，再找來在東奧跆拳道奪銅牌的「國民女友」羅嘉翎開球，期待她用甜美笑容登板，也好運加持讓本土疫情繼續＋0。

新北跆拳道選手羅嘉翎，擁有甜美亮麗的清純特質，奧運後人氣高漲，昨天本土疫情＋0後，她在臉書開心發文「嘉翎回來了」，也為持續努力的防疫人員加油，今日將為富邦悍將挑戰站上投手丘，對她而言是嶄新的體驗，相信在球隊的努力與大家的支持下，不論防疫或球賽，都會有亮眼成績。

新北市體育處表示，希望球迷可以安心看球，開心觀賽，新莊棒球場目前依照中央流行疫情指揮中心核定的防疫規範開放民眾入場觀賽，開放人數以球場座位數25％為限，採梅花座固定坐位，民眾入場採實聯制、量測體溫、全程配戴口罩，球場內目前全面禁止飲食，也會暫時減少容易造成民眾群聚的球團活動，並將隨指揮中心最新防疫指引滾動修正。