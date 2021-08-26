行政院會今日預計拍板「振興五倍券」政策，不過，民眾黨立法院黨團今仍重申「排富發現金」，民眾黨團總召邱臣遠表示，目前國內市場百廢待舉，尚未達振興的階段，且疫苗覆蓋率仍嚴重不足，馬上振興可能會帶來更大的風險，呼籲執政黨應正視民意，並強調最好的振興就是提升疫苗覆蓋率，才能給予民眾安心、安全的環境消費振興經濟。

邱臣遠指出，今年目前正向的經濟成長是因為出口產業在國際市場受惠，反觀國內零售、餐飲服務業等實體店家受到疫情衝擊，早已「屍橫遍野」，各大商圈到處都是招租或閒置的店面，這些都是等不到振興的業者，他們需要的是更完整且即時的紓困。

蔡壁如呼籲政府應加強數位化平台整合，建立發現金的數位平台並連結電子錢包，發展成台灣應對極端災害的基礎設施。（黃世麒攝）

邱臣遠說，目前內需產業蕭條，預計還能撐到10月的店家，除資本雄厚、連鎖大型企業及不須房租的自宅經營商店，其他撐不住的商家及員工難道就應該被放棄急救嗎？此外，受疫情衝擊的婚宴會館、KTV或桌遊等業者，營運大多受到影響，生意大不如前，甚至到目前為止仍不能開業，更需要資金紓困，而不是振興券。

行政院會今將拍板振興五倍券政策，民眾黨立法院黨團重申排富發現金的主張。（民眾黨團提供）

邱臣遠質疑，蘇貞昌院長口口聲聲稱振興五倍券在商家推出優惠、加碼措施後會「長高長胖」，但有辦法加碼的是商場、連鎖企業等大型通路，路邊攤、麵店等小商店根本無力加碼優惠，且發行振興五倍券的時間正好碰上百貨週年慶，在大型通路鋪天蓋地的廣告跟加碼優惠方案面前，許多小商家對於振興大餅是「看的到吃不到」。

另外，去年各部會發行的藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄券等振興券，今年將繼續推出，蔡壁如批評，去年推出時因各部會平台不同，造成有能力綁數位券的會去申請，有些長者覺得麻煩就放棄，造成排擠效應，建議政府應該建立發現金的數位平台，讓民眾自己選擇現金要怎麼發，並連結到電子錢包，發展成台灣應對極端災害的基礎設施。