桃園市長鄭文燦26日主持防疫專案會議，他表示，代課教師接種專案將在明後天登場，造冊8000多人，中央配發疫苗7700劑，安排在桃園市桃園區大有國中、桃園市平鎮區新勢國小、桃園市龜山區壽山高中、桃園市楊梅區楊梅國中接種。

鄭文燦表示，桃園疫苗人口覆蓋率45％，已經接種102.6萬劑，還在陸續增加中。代課老師接種專案包含實習老師、課照、新進老師，2天造冊8000多人，中央配發疫苗數量為7700劑，安排在大有國中、新勢國小、壽山高中、楊梅國中接種。他也說，經過補打，目前教師疫苗覆蓋率為99.6％，其他是因為懷孕或者身體因素、個人意願沒有施打，就請教育局提供居家快篩試劑，若未來短期代課老師沒打過疫苗，也採同樣模式處理。

鄭文燦也提及，目前接種不管是AZ疫苗、莫德納疫苗，總共有51位民眾在接種後7天內不幸往生，不管與疫苗有無關連，基於人道立場，一律發給10萬元慰問金，這個原則也是用國產高端疫苗及往後的BNT疫苗。

針對第7期疫苗接種，他說，市府已經完成準備工作，但什麼時候開打還不確定，但開打還是要以秩序、計劃、友善的方式完成，也希望增加合約醫療院所，讓民眾方便。