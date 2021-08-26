航運股經過連日反彈後，面臨8月27日起當沖注意股、處置股監視新制將上路，今（26）日航運類股指數又翻船了，跌幅逾2％，萬海（2615）、陽明（2609）及長榮（2603）貨櫃三雄跌幅都在2～3％以上，台股權值王台積電（2330）雖然維持大漲10元亮眼表現，但獨木仍難撐，致上午成交1個多小時，二波跌翻至盤下，從高至低震盪約182點。

台股早盤在台積電大漲18元、衝上603元帶領下，加權指數最高來到17201點，大漲約155點，但本周來最多反彈約760點，隨著短線反彈幅度不小，開高後逢高賣壓出籠，台積電最低拉回到592點，航運股也同步殺低，指數最低壓回到17019點，險守萬七大關。

當沖列入注意股、處置股預計從8月27日起上路，屆時證交所將依8月19～26日近6個交易日當沖情況篩選出：近6日平均沖占比逾六成及8月26日當沖占比逾六成的個股，將從下周一（8月30日）日起列注意股票，若同時因股價異常而列處置股，處置期將進一步從10天延長至12天。

受到此一因素干擾，市場今天追價買盤意願不足，逢高調節壓力重，致上半成交一個半小時，成交值已放大至2000億元，估計今天量能可能放大至4000億元左右。