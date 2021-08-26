台灣櫻花（9911）董事長張永杰今（26）日在股東會上表示，近兩年全球經濟雖受到新冠肺炎疫情衝擊，但櫻花集團仍對未來充滿信心，也已訂定「2025百億櫻花」的階段目標，未來將透過三大長期發展策略，專注本業、聚焦經營，台灣櫻花未來營收與獲利將持續穩定成長。

台灣櫻花自2020年起啟動三大長期發展策略，以三大面向「現有事業的穩定成長」、「新事業的未來布局」及「永續發展核心建構」，做為櫻花集團未來發展主要核心內容，帶動2020年營收及獲利續創歷史新高！

櫻花去年EPS達4.08元，每股配發3.2元現金股利，獲利與股利均創下歷史新高！2021年上半年合併營收36.15億元，年增20.9％、EPS達2.28元，年增57％，營收與獲利雙創歷史同期新高。

法人表示，下半年有振興券與傳統旺季雙利多加持，加上櫻花去年投入布局的淨水產品及櫻花家居持續發酵，挹注整體營收成長動能，櫻花2021年全年營收站上70億元以上、EPS挑戰4.5-5元的歷史新高可期。

台灣櫻花總經理林有土表示，「現有事業的穩定成長」方面，主要是「廚衛電事業」及「整體廚房事業」兩大核心業務。廚衛電事業在雙品牌的策略操作下，2020年營收達42.5億元；整體廚房事業體在連鎖生活館通路著手進行四代店的升級計劃下，2020年營收達到16.5億元，兩大核心事業體都創下了銷售新高紀錄。

在新事業的布局上，櫻花鎖定三個方向進行，包含新產品－淨水產品、新事業－居家裝修及新市場-越南。

其中，水產品今年第三季持續推出淨水器新品，並積極佈點「Sakura Water淨水專櫃」，目前已完成佈點240家，預計年底前完成布點300家，有望逐年提升市占率及營收獲利貢獻。

此外，櫻花鎖定「居家裝修」作為新事業衍伸的起點。2020年「櫻花家居」正式啟動營運，除瞄準一年上千億的裝修市場外，對櫻花集團而言，是將整體產品及服務領域，從浴室、廚房擴展到全屋空間，達到滿足居家生活的願景方向，2021年有望簽約訂單上看1億元。

在新市場發展方面，櫻花今年6月透過取得當地代理商Mekong公司55％股權，自7月起正式成為台灣櫻花越南子公司，預期轉投資效益自2022年起發酵，每年可望為櫻花挹注新台幣2億至3億元業績。

張永杰強調，台灣櫻花以永續經營企業為目標，並重新檢視櫻花集團內部的核心能力，去年開始從組織人才專案出發，逐步建構櫻花永續經營所需的團隊與能力，在永續經營的同時，也帶給消費者及社會更大的滿足與貢獻。