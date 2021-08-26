38歲李姓男子在疫情期間悶壞了，日前循網路論壇資訊，前往台北市中山區德惠街某大樓，與29歲越南籍阮姓女子以2000元性交易。警方網路巡邏鎖定該處有一樓一鳳色情交易，員警前往勘查時，恰好碰見完成性交易的李與阮，2人坦承「人與人連結」，警訊後將李裁罰，阮女為逃逸移工，送移民署收容。

台北市中山警分局清查轄內可能藏有一樓一鳳的大樓，配合網路巡邏，發現應召業者從網路論壇攬客，請嫖客自行到大樓套房，與常駐在套房的小姐完成性交易。前晚警方掌握情資，前往德惠街某大樓巡邏勘查，恰好撞見剛完成性交易的李男步出套房，一旁阮女則在送客。

2人見員警上門，慌張坦承剛以2000元代價性交易，阮女供稱她可抽1000元，每次60分鐘。李男則供稱他在網路論壇看到應召業者PO文，小姐身材火辣，疫情期間太悶了，才會買春發洩性慾。

警方查出，阮女2016年入境台灣，起初在南部的工廠上班，後嫌薪水太少，2017年被應召業者吸收，至北部賣淫為生。

警方在套房內查扣保險套與部分賣淫所得，將傳喚房東到案，並擴大調閱監視器、資金流與通聯，追查幕後應召集團。