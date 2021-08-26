Not the best news everyone. I am joining @serenawilliams @RafaelNadal and @rogerfederer on the injured list. It’s still going to be a great US Open & many thanks to the @usta for the wild card. I was so looking forward to it but it was not meant to be this year. I will be back! pic.twitter.com/s0PRgdSSx2 — Venus Williams (@Venuseswilliams) August 25 2021

職業網壇許多資深名將雖然在球場還是有一定宰制力，不過長年高強度訓練和賽事，也讓身體累積傷病，今年美國網球公開賽納達爾(Rafael Nadal)、費德勒(Roger Federer)、小威廉絲(Serena Williams)都已經宣佈因傷無緣今年美國網球公開賽，小威的姊姊大威廉絲(Venus Williams)，今天也透過推特宣布放棄今年美網。

大威廉絲現年41歲，近幾年成績和全盛時期比有明顯下滑，單打世界排名掉到第147名，今年2月澳洲網球公開賽在第2輪64強出局，隨後5站賽事單打都是一戰出局，好不容易在溫布頓錦標賽終於結束單打6連敗，在本周芝加哥網球公開賽，第1輪直落二不敵寶島一姐謝淑薇。

收到美網外卡的大威廉絲，第23次挑戰這場硬地大滿貫的美夢，也因為傷勢破滅，她說：「大家好，我要說個壞消息，我加入妹妹小威行列也無法參加今年美網了，我非常非常失望。今年夏天我的腿部一直有些問題，目前還沒辦法順利擺脫不適情況，芝加哥賽事我也是努力過了，很可惜沒找到解決方法，過去我一直在身體狀況不是很好的情況下盡力發揮。很可惜這次魔法並沒有發生。」

大威補充，美網是她最喜歡的四大公開賽，有很多美好回憶，自己很期待回到法拉盛網球公園參賽，只可惜今年無法如願，她會努力重新回來的。