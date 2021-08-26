DT新機即將上市，且Whitley滲透率提升，優化嘉澤(3533)下半年產品組合，只要電子產業鏈缺料問題未進一步惡化，嘉澤下半年營收及獲利可望優於上半年，今天早盤跳空開高，填息約75%後隨大盤翻黑。

嘉澤今天除息，每股配息13.3元，今天股價開盤上漲10元，填息幅度約75%。

新世代伺服器與桌上型電腦CPU平台轉換率逐步提升，且新產品與新客戶開發逐漸顯現，嘉澤近兩年業績表現亮眼，今年上半年稅後盈餘為15.42億元，年增17.53%，每股盈餘為14.91元；累計前7月合併營收為113.4億元，年增23.35%。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，電子產業因東南亞各國封城抗疫供應鏈缺料問題難解，不過DT客戶新機將於9月上市，且Whitley新平台變更與DT新機種等上路，對新款CPU Socket與SMT製程的DDR4滲透率提高均有助益，可望優化嘉澤下半年的產品組合，只要缺料問題未進一步惡化，嘉澤下半年營收及獲利可望優於上半年。

嘉澤日前公告以3.01億元取得越南太平省連河泰(Green iP-1)工業區土地使用權，預計明年動土興建新廠，以因應客戶需求。

嘉澤正在辦理現金增資2500萬元及10億元發行可轉換公司債，其中現金增資每股價格為432元，預計本季底完成募資，募得資金將用於充實營運資金與興建辦公大樓及倉儲。