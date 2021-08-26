《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 10:532021/08/26 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國能源資訊署(EIA)，公布上周原油庫存連續第三周下降，然而有分析師指出，由於原油出口急劇減少和航空燃料需求低迷，因此需求情況並不完全看漲，令盤中油價不振；周四(8/26)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.51美元，報每桶67.85美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.41美元，報每桶71.84美元。(商品行情網) 《國際產業》三星5G晶片拿下首勝 傳谷歌Pixel旗艦機掰了高通 《美股掃瞄》燃油需求強勁 國際油價連3漲 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #美國能源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 屏東縣民公園 迭獲國際肯定 04:102021/08/26 地方新聞 7月製造業營業氣候 連三降 04:102021/08/26 財經要聞 瑞信論壇登場 喊台積700元 04:102021/08/26 財經要聞 《類股》鋼市Q4看旺 鋼鐵股硬起來 10:362021/08/26 財經 社評／病毒溯源背後的大國角力 04:102021/08/26 焦點新聞 新竹國際規格射箭館 明年底完工 04:102021/08/26 地方新聞 庫克上任10周年 蘋果紅又甜 04:102021/08/26 財經要聞 台積電漲價超振奮 外資升目標價 09:302021/08/26 財經 《金融》富邦證輔導上櫃 華景電切入半導體高階製程微污染防治 10:362021/08/26 財經 行政院今拍板振興五倍券細節 民眾黨重申應排富發現金 10:502021/08/26 政治 財經熱門新聞 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 要聞 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 台積漲價效應 聯電、力積電明年漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 台積電漲價20％ 毛利率能飆多少？專家算給你看 - 財經 《類股》台積電喊漲 IC設計恐颳風？ - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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