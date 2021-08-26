儘管美國能源資訊署(EIA)，公布上周原油庫存連續第三周下降，然而有分析師指出，由於原油出口急劇減少和航空燃料需求低迷，因此需求情況並不完全看漲，令盤中油價不振；周四(8/26)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.51美元，報每桶67.85美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.41美元，報每桶71.84美元。(商品行情網)