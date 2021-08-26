副總統賴清德週一預約接種高端疫苗，總統府發言人張惇涵今表示，預計在明日上午，將前往台大醫學院體育館接種。

繼蔡英文總統施打高端疫苗之後，原本規劃施打聯亞疫苗的賴清德，因為聯亞審查未過，本週一登記施打高端。

張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，賴副總統將於7點30分至現場，依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況，賴副總統也將於臉書直播。