跟進蔡英文 賴清德明早赴台大接種高端疫苗 11:002021/08/26 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德明赴台大施打高端疫苗。總統府提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德週一預約接種高端疫苗，總統府發言人張惇涵今表示，預計在明日上午，將前往台大醫學院體育館接種。 繼蔡英文總統施打高端疫苗之後，原本規劃施打聯亞疫苗的賴清德，因為聯亞審查未過，本週一登記施打高端。 張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，賴副總統將於7點30分至現場，依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況，賴副總統也將於臉書直播。 東洋配息4元 林全：公司治理達新境界 監督受刑人包裝五倍券 可打國際疫苗 #施打 #高端疫苗 #賴清德 #張惇涵 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端擁護者之死 04:102021/08/26 時論廣場 高端開打3天4人猝逝 民眾出現退打潮 09:122021/08/26 生活 護國疫苗不護百姓 04:102021/08/26 時論廣場 BNT疫苗最快月底進貨 侯友宜：地方全力配合幫學生施打 15:402021/08/26 生活 打高端慘被男友甩 女大生淚崩：8年感情敗給疫苗 13:252021/08/26 生活 疫苗接種死亡案例 新北今增1起 15:312021/08/26 生活 桃園男接種高端2天後不治 遺孀控：丈夫被指揮中心「增胖」 16:142021/08/26 生活 高端4死！前台大醫揭打疫苗猝逝主因 1招揪出危險訊號 11:422021/08/26 生活 人民不是白老鼠 藍再籲暫停打高端 04:102021/08/26 焦點要聞 桃園教師疫苗覆蓋率99.6％ 代課教師接種專案將分4處施打 11:062021/08/26 生活 打高端後爆4例死亡 她提用「這招」能釐清 12:302021/08/26 政治 政治熱門新聞 看完蔡政府最新民調 施正鋒語出驚人 - 政治 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 - 政治 2縣市霸氣發現金 網友不禁向蘇貞昌喊這句 - 政治 蔡英文年輕人支持度雪崩 綠委爆他聽到一件事 - 政治 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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