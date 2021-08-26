印度阿莫達巴德（Ahmedabad）發生一起離奇死亡案件，一名的25歲的男子，日前與女友到飯店尋歡，卻忘了帶保險套，他竟異想天開，將強力膠塗抹在生殖器上，想藉此達到避孕的效果，和女友激戰整夜後，隔天不幸身亡。

據英國《太陽報》報導，這名25歲的男子叫米爾札（Salman Mirza），死亡前一天，曾和女友在飯店住了一晚，正當兩人準備翻雲覆雨時，米爾札發現自己沒有帶保險套，由於他平時有吸食強力膠的習慣，便異想天開將強力膠塗抹在生殖器上，希望藉此達到避孕的效果。

沒想到米爾札和女友大戰整夜後返家休息，家人卻遲遲未見他起床，進房查看才發現他倒臥在地已沒了呼吸心跳，緊急送醫急救後，仍不幸身亡，家屬傷心欲絕，指控米爾札女友涉嫌謀殺，不過在法醫相驗後發現，米爾札死於多重器官衰竭，其中引發多重器官衰竭的原因，就是因強力膠封住生殖器所致。

另外，米爾札友人也跳出來說，米爾札平時就吸毒成癮，身體可能早已經出狀況，當天晚上將強力膠塗抹在生殖器上，可能間接誘發身體其他併發症而導致死亡。

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