杜姓女子購買的兩罐肉鬆，她對警方表示有打開但還沒吃。（雲林縣警局提供）

雲林縣查緝非洲豬瘟食品聯合稽查小組於25日針對縣內20鄉鎮全面實施第二波清查，在崙背鄉查扣杜姓越南籍女子上月在網路購買2罐肉鬆，已送動植物防疫所抽驗是否含非洲豬瘟病毒。

雲林縣警局表示，杜姓女子7月間在網路平台購買肉鬆，8月17日至超商取貨自行食用，該肉鬆未標示來源及成份。

日前雲林縣警察局斗六分局員警主動巡查並協同新北市警局海山分局等單位破獲越南籍鄧姓母女走私染非洲豬瘟的肉製品，事件引起震撼，全國各縣市展開同步清查與稽查。