疫情衝擊航空業，長榮空廚轉攻中秋送禮市場，今年與各大電商平台通路合作，推出月餅禮盒，將台灣人最愛的茶系元素與日系的和菓子相互融合，吃出飲茶文化中的茶香清幽以及日系和菓子的細膩韻味，一次可以品嘗三種口味，不必親上飛機。

長榮空廚表示，是以累積20多年的餐點生產及研發根基，將各式機上佳餚及異國美食製成冷凍包，搶攻宅經濟市場。此次中秋佳節再推出創意及話題十足的秋節限定禮盒，以及集團員工最愛的常年冠軍-鳳梨酥禮盒，都是致贈親友的好選擇。

為增加話題性，長榮空廚同時集結自家研發的得獎作品，打造成最夢幻的「仲秋典藏禮盒」，因採用純手工製程，僅在長榮空廚美食饗宴網販售，並採限時限量販售，上層為得獎巧克力作品，下層為獲頒絕佳風味1星獎章的南棗核桃糕薄片。

先前銷售突破百萬顆的「機上限定－航空奶油餐包」，主廚再出奇招，於夏日升級為「冰心愛餡包」，持續於各大電商平台通路販售。

達人更推薦三種不同吃法，除了從冰箱取出後回溫食用，也可用烤箱烘烤到喜愛的程度後，享受內餡滑順綿密的好味道，另外私房提供微波解凍20秒後，變身為冰淇淋餐包的隱藏吃法，爆漿的冰涼口感讓人欲罷不能。