「新英格蘭醫學期刊」今天發表的研究報告指出，施打輝瑞（Pfizer）和BioNTech聯手研發且廣獲使用的COVID-19疫苗會略增心臟發炎風險，但染疫者心肌炎風險更高。

路透社報導，研究人員根據以色列「大眾健康服務」機構（Clalit Health Services）數據，在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）發表報告指出，每10萬名接種輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的患者中，1到5名原本不會罹患心肌炎者，可能因為打疫苗而罹患心肌炎；但研究人員表示，感染COVID-19者心肌炎比率更高，每10萬人有11人。

美國食品暨藥物管理局（FDA）23日正式批准輝瑞/BioNTech疫苗供16歲以上人口接種，使其成為首支獲美國正式批准的COVID-19疫苗。

研究人員比較各有88萬4828人的接種者與未接種者的不良事件比率，整體而言，接種組有21人通報心肌炎，大部分是年輕男性，未接種者則有6人。

研究人員表示，接種者的不良事件多數輕微，但部分如心肌炎案例可能較為嚴重。

研究人員也分析24萬多名感染病患的不良事件，結果發現，感染COVID-19本身是引發心肌炎的強烈風險因子，也會顯著提高其他重大不良事件風險。