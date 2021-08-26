台中市太平區富宜路與中山路3段上游區域，因地處低漥，每逢豪大雨側溝宣洩不及，常常積水成災，民進黨立委何欣純、市議員張玉嬿26日邀市府官員前往會勘，由營建署全額補助市府1千萬元，水利局指出，將提報富宜路雨水下水道延伸工程計畫，預計明年3月開工，解決淹水之苦。

宜昌里長林進發說，富宜路上游區域與中山路3段25巷26弄，均靠深度不到40公分的側溝排水，寬度也不足，這幾年來每遇大雨排水不及就淹水，強降雨時更是氾濫成災，雨水衝進民宅，住戶叫苦連天。

民進黨立委何欣純表示，民眾飽受淹水之苦，當地里長陳情要求將側溝加大、加寬，市府曾研議規劃，並派人清理側溝淤積，效果不彰，再邀集內政部營建署、市府水利局官員會勘協商，盼徹底解決淹水問題。

何欣純指出，數年前即爭取富宜路雨水下水道工程完工，可是上游區域排水設施斷面不足，積水無法順利排入雨水下水道幹線，現又爭取1千萬元經費，由營建署全額補助水利局施作富宜路雨水下水道延伸工程，長度約250米，為防範強降雨做好準備。

何欣純說，目前淹水點治理是根據10年前的計畫辦理，太平、大里人口快速成長，環境變動很快，水利局應針對區域排水系統通盤檢討，與時俱進；同時此地正規劃污水下水道，水利局應做好協調，讓雨水、污水工程都能順利施作。

民進黨市議員張玉嬿指出，當地人一見下大雨就擔心，雨水下水道寬度或設施較優，保護標準較高，可以加速側溝排水能力，提升區域防洪能力，已請水利局儘速提報計畫向營建署申請經費補助，順利啟動工程，解決長年水患。

水利局總工程師連昭榮表示，將在1周內提報計畫申請補助，預計明年3月開工，希望能在汛期前完工，同時研議規劃區域排水系統通盤檢討，有效改善都市排水系統，大幅降低淹水風險。