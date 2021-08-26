登記管道。

政院說明振興券。

隨著疫情趨緩，行政院也規劃振興券方案，振興疫後經濟。圖為各公司行號恢復返公司上班，中午用餐時間，路上也湧現上班族外出覓食的情況。（羅永銘攝）

行政院今拍板振興五倍券細節

五倍券重要時程。

國發會規畫的振興券，相關細節今院會拍板後，將在11時30分於例行院會後記者會對外宣布，做出相關說明。行政院規畫推出「振興五倍券」，國發會今於行政院會向行政院長蘇貞昌報告五倍券等振興措施報告，蘇揆聽取後拍板，五倍券採去紙本與數位券並行，一套10張共5000元，9月下旬開放登記預約紙本及預定數位券綁定，10月上旬領取使用，使用期限至明年4月。

國發會報告指出，今年登記管道有數位個人綁定、數位共同綁定、紙本預約則有中華郵政預約等。

根據政院資料顯示，領取五倍券抽籤加碼，至共通平台參加抽籤，享受更多優惠，除了去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券都確定推出外，還將由交通部推出「國旅券」、原民會「i原券」、經濟部「好食券」、「地方創生券」。

原民會的i原券，納入手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家；經濟部主責的好食券，使用範圍為餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等；國發會的地方創生券，使用範圍為地方創生相關審查補助計畫及合作網絡；公股銀行部分，綁定台灣Pay前往合作店家消費，滿額享回饋。

關於加碼券抽籤方式，只要登記一次就可以嗎？政委唐鳳說明，九月下旬不論數位綁定或紙本預定，最後一個程序是問加碼券你要勾選哪幾個券要加入抽籤，不分綁定數位或紙本都可以加入。

是否開放五倍券找零？羅秉成說，主委說明原則上不能找零，不能要求店家找零，去年整個運作實務也發現有這種情形，本來是不要店家受到此要求而為難，希望民眾消費過程按照面額盡量甚至加碼消費，都很鼓勵，希望用此方法刺激經濟，店家按照便利性是有些彈性，不可以強制要求店家非找零不可。

行政院原本規畫，五倍券將比照去年三倍券模式，除弱勢戶外，其餘民眾支付現金1000元換取5000元振興券，引發外界反彈，連執政黨委員也呼籲政院，免費讓民眾領取，經過執政黨團與政院溝通後，行政院長蘇貞昌拍板「全民免付」就能領取五倍券。

國發會今日提出整體振興措施方向，延續三倍券成效，並檢討改善，以及採納各界意見，提出「限期消費」、「循環使用」、「誘發加碼」整體振興措施規劃思維，並以配套措施鼓勵民眾選擇數位券，減少實體券領取，可避免群聚，並降低行政成本。同時提供單一平台，方便民眾上網登記部會提出的加碼振興措施，享受更多優惠。

國發會表示，相較去年三倍券，今年振興措施有三大特色：額度加碼、強化數位、助小商家。行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率5.88％，將創11年來新高，行政院經考量評估，今年五倍券民眾免付1千元，讓全民共享經濟成長。