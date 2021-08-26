4人打完高端後猝逝，雖然死因與疫苗有無關聯仍待釐清，但還是讓不少民眾憂心。對此，台大前感染科醫師林氏壁今發文說，接種疫苗猝死的主因應是「嚴重過敏性休克」，如果是因為嚴重過敏猝死，應可在呼吸道黏膜處看到相關發炎反應。他認為，打高端後通報死亡的數字應與AZ、莫德納比較，校正年齡後如果超出很多，那就有可能是危險訊號了。

林氏壁今天在臉書發文表示，本以為經歷過去年韓國流感疫苗之亂、六月AZ猝死之亂以後，大家會知道該怎麼解讀這些大量施打疫苗後通報的死亡不良事件，但他顯然錯了，很多人只會跟著數字，然後散布恐懼。

林氏壁也分享5個簡易解讀死亡通報案例的原則，首先，人們不打疫苗同樣可能會生病、會突發死亡，而如今發生的猝死案例，雖然與疫苗施打的時序有關係，但和疫苗究竟有無因果關係還需要再釐清。

林氏壁說，接種疫苗猝死的主因應是「嚴重過敏性休克」，但多數會發生在注射完的半小時內，這也是為何會規定打完疫苗必須在原地觀察半小時，只要可以立刻發現、馬上給藥或急救都能救回來，只有極少數的案例可能超過半個小時才發生。

林氏壁指出，4人打完高端猝逝，這些案例應該要盡量去解剖釐清死因，當然這部分也要尊重家屬的意願。不過，如果是疫苗引起的嚴重過敏反應致死，應該可以在呼吸道黏膜處看見過敏相關的發炎反應。。

林氏壁建議，可將高端疫苗施打後通報死亡的比例與AZ和莫德納的數據比較。校正年齡後如果超出甚多，那就可能是危險的訊號。這次高端的4例都是64歲以下偏年輕的族群，8月18日前AZ和莫德納通報640例死亡，其中18至49歲的通報率是十萬分之0.7（400萬劑中有30例），50至64歲通報率是十萬分之2.6（300萬劑中有77例）。

林氏壁最後提醒，在大量施打疫苗的狀況下，一定會陸續傳出死亡案例，與其他各式各樣的不良反應，請大家要用科學方法解讀不良事件和疫苗的因果關係。不要散布無謂的恐懼。