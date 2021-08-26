今天在大聯盟場上天使以6：10不敵金鶯，這場比賽天使派出大谷翔平先發投球，不過他今天狀態並不好，總計投5局被敲5安打失掉4分，投出7次三振被敲了3支全壘打，堪稱本季最慘烈一戰，自責分率升到3.00，好在下場時天使領先，所以沒吞下敗投。

比賽首局大谷翔平就慘遭炮擊，穆林斯(Cedric Mullins)和桑坦德(Anthony Santander)各敲了一支陽春炮，首局就以2：0領先。第2局天使發動反攻，馬許(Brandon Marsh)敲出安打攻下2分追平比數，第4局天使打線持續火燙，沃許(Jared Walsh)先敲陽春炮，馬許接著敲出3分炮，以6：2大幅領先。

不過金鶯比賽後半段突然發威，4局下半史都華(DJ Stewart)再賞大谷翔平一支2分炮，接著大谷翔平投完此局就沒有再上場。不過這時比數是4：6，他免於吞下敗投，多虧了天使打線的幫助。但金鶯在第7、8局發動猛攻，一共灌下6分，最終上演大逆轉，以10：6擊退天使。

另外在打擊部份大谷翔平同樣發揮不佳，他4打數吞下3次三振沒有任何安打，打擊率目前是.267，過去7場比賽他25打數有6支安打、1支全壘打，貢獻2分打點，吞下11次三振選到6次保送，打擊率.240，近10打數只有2安打，被三振6次。

投球部份總計出賽19場累積8勝1敗，自責分率3.00，在105局中能送出127次三振，每局被上壘率1.06，過去7場拿下5勝0敗的好成績，而且自責分率僅2.20，送出44次三振，僅投出4次保送，每局被上壘率0.78，所以就今天投球內容來說明顯不在狀況內。