前立委羅淑蕾在2017年參加「美加東12日旅遊團」，事後被同團蔡姓女子抱怨她集合不準時、臨時更改行程，質疑她「耍大牌」，羅女提告求償200萬元、登報道歉，歷審認定蔡女對可受公評之事適當評論，判蔡女免賠及道歉，羅提上訴，最高法院駁回定讞。

刑事部分，檢察官認為蔡女抱怨行程受影響，沒有貶損字眼，對蔡女作出不起訴處分。

羅女提起民事求償主張，蔡女未經任何查證接受媒體記者訪問時，投訴領隊於多倫多通關時對她提供特殊待遇、獨木舟行程因她不願參加即遭取消、她集合遲到致延誤行程，並指摘她「官威很大」。

羅認為這些言論造成不特定大眾聽聞後，產生她利用前立法委員身分享有特權之不良印象，嚴重侵害上訴人名譽，致上訴人受有精神上痛苦，請求蔡女賠償200萬元，並在報紙頭版刊登澄清及道歉聲明。

北院判羅女敗訴，她提上訴，高院認為，蔡女雖向記者指稱她「官威很大」，但她曾擔任立法委員等重要職務，為知名公眾人物，其是否因前立法委員身分而享有特權，非單純涉及私德，應認與公共利益有關，屬可受公評之事。

高院認為，蔡女本於親身經歷而為此評論，縱使其用詞令上訴人感到不悅，然並未逸脫對於可受公評之事為適當評論之範疇，應受憲法言論自由之保障，難認應負侵害名譽權之損害賠償責任，判蔡女免賠及道歉，上訴後，最高法院駁回確定。