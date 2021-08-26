儘管隔夜美股持續上攻，標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高，但近來漲勢凌厲的香港股市持續回檔休息，目前恆生指數跌0.32%，報25610.64點。國企股跌0.4%，報9039.43點。

投資人觀望美國聯準會即將召開的全球央行年會和聯準會主席鮑爾發表的談話，亦使市場承壓。

恆生科技股開漲0.51%，目前倒跌0.52%，主要成份股漲跌互見，騰訊微漲0.17%、美團漲0.18%、華虹半導體漲4.7%、中芯漲1.67%、嗶哩嗶哩漲1.66%、阿里巴巴微升0.06%。

快手上半年經調整後慘虧96.89億元人民幣，遠超出去年同期的淨損62.83億元人民幣，股價下跌5.5%，稍早前一度重挫12.5%。

小米集團業績意外強勁，但股價由紅翻黑，目前跌2.17%。

蘋概股走弱，瑞聲科技大跌8.54%，舜宇光學跌2.41%。

信達生物上半年虧損擴大，股價下跌6.5%。