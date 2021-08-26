新冠肺炎疫情自去(2020年)年3月起在南亞蔓延，迄今已1年半，但印度製造業採購經理人指數(PMI)已在今(2021年)年7月止跌回升。外貿協會為協助我國廠商把握情勢，於8月25日辦理「2021年線上南亞商機日」，安排台灣廠商與印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡等國共70家買主進行視訊採購洽談，吸引超過240家台灣廠商登記逾400場洽談，預估協助廠商取近4,000萬美元商機。

依據IHS Markit指出，印度PMI指數從6月的48.1飆升至7月的55.3，顯示印度製造業因為產出、新訂單、出口及採購數量等均已回到擴增面。我商進入疫情後南亞市場，必須掌握此關鍵時刻。

本次南亞商機日，貿協駐外單位傾力邀請各大南亞重點買主。針對印度此一全球主要汽車生產國，印度政府預期該國汽車產業在2026年將成為世界前三大汽車製造和出口國並增加6,500萬的工作機會等契機，貿協洽邀到印度第一大商用汽車製造商Ashok Leyland、以及汽車製造相關零配件買主如清奈Arun Automobiles、Kasuya GPP Auto Products及K R Industries等參與洽談；此外，東印度Techno India Group教育集團跨足醫療保健產業，此次與主要醫療用品採購商BVM Meditech等聯袂加入採購台灣醫療用品的行列。

台灣廠商同樣踴躍參與。其中，氣動元件大廠台灣氣立本次一口氣報名與8家印度買主洽談，並表示該公司亟欲拓展南亞市場，首先需尋找可靠代理或經銷，希望獲得好成績。此外，台塑企業在南亞地區訂單滿載，此次也受貿協盛情邀約、開發孟加拉塑料市場。台廠老字號士林電機，也報名參加商機日與Ashok Leyland對談，將推廣主力產品如動力電子元件、曳引機電機及控制器、汽車系統予買主。自動化零組件研發生產大廠高明鐵亟欲進入印度EMS供應鏈，此次參加媒合，找到在印度市場的目標客戶。

南亞地區後疫情時代，許多買主已經漸漸接受數位轉型勢在必行，參加各種新型態線上拓銷活動，本次商機日南亞地區買主數量及參與我商數量雙雙成長。