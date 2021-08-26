根據日本央行最新數據，當地7月服務業PPI(生產者物價指數)，已連5個月成長。市場樂觀認為，雖然疫情尚未平息，加上施行緊急狀態讓商業活動受限，但日本景氣還是有復甦動力。

26日剛出爐的日本7月服務業PPI年增1.1%，6月份修正後為上漲1.3%。PPI增速雖趨緩，但國際大宗物資仍在上漲，因此，當地服務業者承受的營運壓力也不可小覷。

其中，運輸費漲1.4%，國際運費大漲24.6%，代表在交通運輸成本大增下，日企獲利正承受著很大的壓力。另外，飯店費也漲10.8%，並創下近6年來最大年增率，最大原因是7月23日至8月8日東奧復賽所致。

日本央行指出，近期新冠疫情升溫，服務業PPI也受到波及影響。不過，隨著疫苗覆蓋率增加，緊急狀態得以取消，商業活動陸續回歸正常，服務業的真正春天也就不遠了。

日本出口雖強勁，但正在實施的社交禁令傷到民眾消費意願，因此，當地第3季的經濟成長，預估也沒有什麼好期待的。還有，原物料高漲，日企經營受到威脅，加上疫情當下日本民眾過得也不輕鬆，很多日本業者對漲價轉嫁給消費者一事，紛紛都打了退堂鼓。

另外，7月份的日本躉售物價年增5.6%，也創下13年來單月最大增幅。相反地，因日本內需市場疲弱，核心CPI(消費者物價指數)卻減少0.2%，並連12個月走跌。