馬光-KY(4139)今日除息，每股配息1.6元，開盤參考價為50.5元，今日股價開高後，賣壓隨即出現，股價由紅翻黑，呈現貼息的窘境。

馬光上半年雖然因新加坡疫情影響業績表現，但相較去年仍有不錯的表現，天津馬光門診因疫情控制得當業績表現穩定成長，隨外在大環境變數逐步排除，依公司所處產業特性，下半年營運表現將會明顯優於上半年。馬光進一步表示，公司目前規劃在天津拓展1家大型社區門診中心，預期天津馬光下半年的營收獲利表現將會有明顯的成長。

馬光對未來展望持樂觀審慎態度，主要在於天津與新加坡兩地高毛利的自費門診業務比重增加，公司內部將持續優化門診醫療資訊管理系統，運用大數據分析優化天津與新加坡兩地醫療服務，並規劃天津馬光未來每年將新開設至少2家社區醫療診所，新加坡馬光未來3年內，每年將拓展共4家之婦幼及骨傷專科中醫診所，持續推升公司整體醫療管理經濟規模，期維持公司中長期營運成長動能不墜。